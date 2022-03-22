Южноуральцы решат, какие территории будут благоустроены в 2023 году

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

22 марта 2022, 12:05 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Скоро стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Жители Челябинской области смогут определить, какие объекты будут благоустроены в городах и селах. С 15 апреля по 30 мая в стране будет проходить Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Как прокомментировал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, парки, набережные, скверы, улицы, площади, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в перечень территорий для благоустройства на 2023 год. Принять участие в голосовании могут все южноуральцы старше 14 лет.

Сейчас на сайте dobro.ru идет регистрация волонтеров для оказания помощи жителям в голосовании. Добровольцы расскажут, как принять участие в голосовании, и представят проекты, которые выносятся на обсуждение.

«Действительно, нужно задействовать разные механизмы повышения социальной активности людей, – считает Исполнительный директор национального проекта «Сельские школы РФ», руководитель проектов фонда «Институт воспитания строителей страны» (Миасс) Николай Махнев. – Общественные пространства в городах и селах - важная часть образа жизни людей и нужно достигать консенсуса, уже на стадии обсуждения проектов. Но, очень важно, чтобы и мнения специалистов, не стало вторичным».

Опыт общения чиновников с жителями по важным вопросам наработан в Челябинске, считает главный редактор сайта «Вечерний Челябинск» Максим Бодягин. «Важным онлайн инструментом взаимодействия является портал «Активный житель 74», где челябинцы отдают свой голос за те или иные объекты благоустройства. И, если мне не изменяет память, за последние три года ни одно глобальное решение в области благоустройства в Челябинске не принималось без учёта мнения горожан», – добавил эксперт.

Специалисты считают, что количество жителей Челябинской области, стремящихся конструктивно участвовать в вопросах благоустройства, будет расти.