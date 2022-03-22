Победители Евровидения-2021 рок-группа «Måneskin» «в наказание» исключили Россию из мирового турне

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22 марта 2022, 11:15

Рок-группа Måneskin/ из открытых источников

К политикам и бизнесменам Запада решили примкнуть представители богемы. Рок-группа «Måneskin» из Италии, победившая на Евровидении-2021, не приедет в Россию. Их возмущают действия РФ на Украине.

Итальянские попсовые рокеры решили в знак протеста против спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины не включать Россию в свое мировое турне. Таким образом, музыканты решили выразить свою поддержку украинским слушателям.

Ранее по той же причине в Латвию уехала российская актриса Чулпан Хаматова, поддержавшая риторику ряда медийных лиц Москвы и Петербурга. Теперь она будет жить и творить в прибалтийской стране.