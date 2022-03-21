Депутат Госдумы Боярский уточнил правила использования Instagram* и Facebook*

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21 марта 2022, 19:20

Депутат Госдумы Сергей Боярский, фото: vk.com/serbo24

Депутат Госдумы Сергей Боярский уточнил правила использования признанных экстремистскими социальных сетей компании Meta Instagram* и Facebook*. Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ в понедельник, 21 марта, признал копанию Meta экстремистской организацией и запретил в Российской Федерации принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Решение о запрете деятельности Meta в России вступает в силу немедленно, т.е. сегодня.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что при упоминании признанных экстремистскими Instagram* и Facebook* необходимо сопровождать наименования фразой «признана экстремистской организацией» и запрещена в РФ. Парламентарий также заметил, что теперь нельзя размещать логотипы этих соцсетей.

В разговоре с изданием «Подъем» Боярский сказал, что транзакции и реклама тоже запрещены. Он обсудит составление гайда-рекомендации о взаимодействии пользователей с запрещенными соцсетями в рамках комитета.

Общественная служба новостей ранее писала, что юрист Павел Чиков пояснил, когда использование соцсетей в России могут принять за экстремизм. Чиков заявил, лучше не покупать рекламу в указанных соцсетях. Протокол может быть составлен и за размещение ссылок на эти соцсети на любом сайте или в интернет-магазине, а также при их печати на визитках.

Meta, Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены в России.