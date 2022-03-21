В России запретили Facebook и Instagram, Meta признана экстремистской организацией

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21 марта 2022, 17:05

фото: pixabay.com

Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России в понедельник, 21 марта, признал копанию Meta экстремистской организацией и запретил в Российской Федерации принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram.

Соцсети запрещены за экстремистскую деятельность. Решение о запрете деятельности Meta в России вступает в силу немедленно, - передают ТАСС и Интерфакс.

Тверской суд Москвы составил без удовлетворения ходатайство адвокатов компании Meta Platforms, которые просили отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры о запрете деятельности компании из-за отказа удалять призывы к насилию в отношении россиян.

Суд не предоставил Meta дополнительно времени на подготовку к рассмотрению иска по существу, отказался удовлетворить ходатайство защиты о прекращении производства по делу и передать его в Таганский суд столицы.

Защита просила прекратить дело, указывая, что Тверской суд не может его рассматривать, поскольку Meta - иностранная компания, а российские суды могут рассматривать дела иностранных компаний, только если организация-ответчик находится в России.

Генпрокуратура ранее потребовала запретить деятельность Meta, опираясь на федеральный закон о борьбе с экстремизмом.