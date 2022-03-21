Собянин объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики Москвы

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21 марта 2022, 16:46

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о мерах поддержки предприятий пищевой промышленности и фармацевтики Москвы. В частности, о запуске в ближайшие дни Программы льготного кредитования предприятий обеих отраслей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи с руководителями предприятий пищевой промышленности города на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе.



«В настоящее время мы совместно с правительством РФ, министерством промышленности, министерством сельского хозяйства работаем над тем, чтобы решить эти проблемные вопросы. В частности, правительством России было принято решение о субсидировании процентной ставки для промышленных системных предприятий. Также пополнен Фонд развития промышленности. Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 млрд руб. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности. Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы. <…> Важно не только, чтобы он реально работал - и работал не через две-три недели, а уже с сегодняшнего дня», - заявил Сергей Собянин.



Мэр столицы назвал Москву одним из главных российских центров пищевой промышленности.



«Очень хорошо, что последние годы она активно развивалась. За последние годы объем отгруженной продукции московских предприятий увеличился на 40% благодаря большим инвестициям, которые предприятия все эти годы делали, и благодаря импортозамещению, которое особенно после 2014 года начало активно развиваться. Сегодня мы вместо 60% с небольшим российской продукции замещаем больше 80%, по отдельным отраслям больше 90%. Это чрезвычайно важно и для экономики, и для безопасности города. Конечно, в настоящее время все предприятия испытывают определенные сложности в связи с санкционным давлением, инфляцией, кредитованием и целым рядом других проблем», - пояснил Сергей Собянин.



Он добавил, что фармацевтическую отрасль также нужно включить в список по оказанию мер поддержки.



«Я думаю, что к списку предприятий необходимо дополнить фармацевтику, мы с ними тоже уже проговорили эти вопросы», - заключил Собянин.



