В Челябинский зоопарк приехал львенок

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

21 марта 2022, 13:44 Анна Семенова

Этот красавчик пока безымянный. Фото: зоопарк Челябинска

Пока малыш находится на карантине, и у него нет имени.

Прошлый год принес грустную новость посетителям челябинского зоопарка – после продолжительной болезни скончался любимец всех горожан, старый лев Ричард.

Конечно, приобретение нового львенка стало для зоопарка одной из важнейших задач. И вот сегодня было объявлено о новом жильце – малыш прибыл к нам из Барнаула. Местные львы содержатся в вольерах на улице и морозы им не страшны. Котенок родился в октябре 2021 года, с юного возраста контактировал с людьми, не проявляет агрессии. А весит богатырь уже 30 кило!

Как сообщают сотрудники зоопарка, месяц львенок будет на карантине, ему предстоят всевозможные медосмотры, адаптация к новому месту жительства и рациону.

А пока челябинцы ждут встречи с новичком, они могут придумать ему имя. Сделать это можно на странице зоопарка соцсети Вконтакте.