В России вырос спрос на презервативы​

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2022, 12:24 Источник: Аргументы недели-Крым

Одни эксперты объясняют это желанием нажиться на грядущем повышении, другие говорят о повышенной тяге к сексу, как отвлечению от мрачных мыслей.

В магазинах и аптеках резко выросли продажи презервативов. Их, как и другие преимущественно импортируемые средства личной гигиены и памперсы, скупают в ожидании дальнейшего роста цен, пишет деловое издание РБК.

В аптечных сетях Крыма на условиях анонимности «Аргументам недели» подтвердили наличие ажиотажа к этому виду продукции.

Сексопатологи в свою очередь рассматривают скупку средств контрацепции как сигнал о перенагруженности общества отрицательными эмоциями, от которых люди стремятся отвлечься сексом.