Ресторанный критик Алексеев назвал чебуреки и шаурму самыми перспективными видами фастфуда в России

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21 марта 2022, 11:00 Источник: Радио Sputnik

чебурек, pixabay.com

Ресторанный критик Дмитрий Алексеев рассказал, какой фастфуд является наиболее перспективным в России на фоне введения западных санкций и закрытия в стране ряда точек общественного питания.

Дмитрий Алексеев уточнил, что приостановка работы некоторых международных сетей быстрого питания в РФ способна привести к увеличению количества заведений, в которых будут продаваться чебуреки и шаурма, причем состав вышеуказанных блюд будет зависеть от ценового сегмента места.

Ресторанный критик в беседе с Радио Sputnik уточнил, что бургеры тоже "никуда не денутся", поскольку это блюдо есть и в российских сетях фастфуда.