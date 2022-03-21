Собянин рассказал о продолжении работы по выработке дополнительных мер поддержки экономики

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21 марта 2022, 10:43 Источник: sobyanin.ru

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан.



«У городских властей развязаны руки, чтобы принимать все необходимые решения, которые помогут городу достойно пройти через нынешние сложные времена. Приоритеты понятны, и я уже о них говорил. Это: сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций - поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение - локализация в Москве максимального количества производителей товаров и услуг, социальная поддержка жителей нашего города. По каждому из этих приоритетов за последнюю неделю мы приняли несколько ключевых решений», - говорится в сообщении.



Мэр отметил, что назвал только основные меры, принятые за последние дни.



«Помимо них в оперативном режиме мы решаем десятки других больших и малых вопросов. Продолжаем работу совместно с правительством России по выработке дополнительных мер поддержки экономики. Многие из этих решений, надеюсь, будут объявлены уже на текущей неделе», - добавил он.



