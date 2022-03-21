Аргументы Недели Общество 13+

Бывший полицейский Игнатов предупредил, что в квартиры россиян могут пытаться проникнуть «ряженые мошенники»

, 09:33 Источник: Радио Sputnik

Бывший полицейский Игнатов предупредил, что в квартиры россиян могут пытаться проникнуть «ряженые мошенники»
дверной глазок, pixabay.com

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов предупредил, что в квартиры граждан России под разными предлогами могут проникнуть мошенники, которые выдают себя за сотрудников соцслужб.

Михаил Игнатов допустил всплеск мошенничества в России в связи с санкциями, которые были введены в отношении страны. Эксперт в беседе с Радио Sputnik отметил, что ряженые люди могут ходить по домам и предлагать различные услуги или просить людей предоставить какие-либо личные данные, ссылаясь на постановления правительства или другие документы.

Игнатов призвал граждан в таком случае звонить по телефону службы, которую представляют возможные мошенники, и уточнить полномочия незнакомцев.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram