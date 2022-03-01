Аналитик Масалович призвал сразу стирать электронные письма с незнакомых адресов

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1 марта 2022, 10:05

компьютер, pixabay.com

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в рамках разговора с журналистами, рассказал о наиболее популярных мошеннических схемах в текущий момент и назвал основные способы борьбы с ними.

Андрей Масалович предположил, что в ближайшие пару недель произойдет всплеск мошеннических действий, в частности, связанных с гуманитарной помощью беженцам.

По словам специалиста, сейчас зафиксирован некоторый спад мошеннических действий, которые связаны с социальной инженерией, однако выявлен рост попыток занести вирусы в компьютер.

Масалович в беседе с RT призвал россиян не открывать письма с вложениями, которые пришли с незнакомых адресов – лучше сразу их стирать, видя в ящике.