Аналитик Масалович призвал сразу стирать электронные письма с незнакомых адресов

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в рамках разговора с журналистами, рассказал о наиболее популярных мошеннических схемах в текущий момент и назвал основные способы борьбы с ними.
Андрей Масалович предположил, что в ближайшие пару недель произойдет всплеск мошеннических действий, в частности, связанных с гуманитарной помощью беженцам.
По словам специалиста, сейчас зафиксирован некоторый спад мошеннических действий, которые связаны с социальной инженерией, однако выявлен рост попыток занести вирусы в компьютер.
Масалович в беседе с RT призвал россиян не открывать письма с вложениями, которые пришли с незнакомых адресов – лучше сразу их стирать, видя в ящике.