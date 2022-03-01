Аналитик Зыков призвал в сложившихся условиях снизить количество потребляемой информации

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1 марта 2022, 08:36

планшет, pixabay.com

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в рамках беседы с журналистами рассказал, как в текущей ситуации отличить фейковые новости от достоверных.

Аналитик отметил, что в связи с огромным потоком информации возникает серьезная проблема – пользователи соцсетей и мессенджеров попадают в депрессивную западню, перестают критически мыслить, а также не могут адекватно воспринимать получаемые данные.

Владимир Зыков в разговоре с RT призвал граждан России в целях сохранения стабильного эмоционального состояния снизить количество потребляемой информации и не поглощать абсолютно все, что появляется в сети. Эксперт порекомендовал выбрать несколько достоверных источников и отдавать предпочтение им.