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РЕН ТВ: состояние Жириновского ухудшилось, он снова введен в медикаментозную кому

, 13:40 Источник: РенТВ

РЕН ТВ: состояние Жириновского ухудшилось, он снова введен в медикаментозную кому
Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как критическое, у него диагностирован септический шок. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил в воскресенье телеканал РЕН ТВ.

Собеседник телеканала рассказал, что за последние сутки состояние политика ухудшилось, усилился отек легких. Он снова введен в медикаментозную кому.

Тем временем на сайте агентства РИА Новости в воскресенье опубликован обширный комментарий Жириновского, приуроченный к годовщине вторжения США в Ирак. Политик рассуждает о том, что американские планы разделить Ирак на мелкие государства провалились.

Жириновский госпитализирован в Центральную клиическую больницу Москвы 10 февраля.

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