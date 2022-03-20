РЕН ТВ: состояние Жириновского ухудшилось, он снова введен в медикаментозную кому

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20 марта 2022, 13:40 Источник: РенТВ

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как критическое, у него диагностирован септический шок. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил в воскресенье телеканал РЕН ТВ.

Собеседник телеканала рассказал, что за последние сутки состояние политика ухудшилось, усилился отек легких. Он снова введен в медикаментозную кому.

Тем временем на сайте агентства РИА Новости в воскресенье опубликован обширный комментарий Жириновского, приуроченный к годовщине вторжения США в Ирак. Политик рассуждает о том, что американские планы разделить Ирак на мелкие государства провалились.

Жириновский госпитализирован в Центральную клиическую больницу Москвы 10 февраля.