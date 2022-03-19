Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

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19 марта 2022, 15:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Нет сомнений, что ситуация на Украине обострила внутренний национальный конфликт между нацменьшинствами и титульными. Пример тому – край голубых озер… Прекрасная Латгалия.



У меня всегда была особая любовь к Латгалии: мои предки выходцы из этого края, мой супруг – латгалец… Да, он себя именно так и называет – латгалец, как и большинство жителей этого края.

Честно говоря, правящие националы, большинство политиков, увы, «обходят стороной» Латгалию, так как не особо она им «по душе». Помню, когда разговаривала с одним титулованным историком, который сказал: «С Латгалией всегда были проблемы, она… иная, отдельная…» Почему? Такое отношение идет на генетическом и историческом уровне: то, часть земель Латгалии относилась к Беларуси, то к России… А сегодня Латгалия граничит и с Беларусью, и с Россией. Например, место, где вырос мой муж – городок Дагда, который находится всего в 50 км от границы с Россией. Более того, русскоязычный город Даугавпилс, Резекне и т.д. Всего в Латгалии 14 городов, а площадь – 14 542 км(2). Впечатляет, однако!



Намедни читаю латвийские СМИ: некая социолог Иева Строде и главный редактор одного латвийского еженедельника Роман Мельник, наперебой вещают, что «теперешние пророссийские настроения в Латгалии – плод кремлевской пропаганды». Вона как!



А далее, еще «краше»: конкретные обвинения латгальцев… Мол, 30 лет слушали российскую пропаганду, и ум «свихнулся»! А газета Ludzas zeme, которая выходит в приграничном краю Латвии, рядом с Псковским регионом, опубликовала статью – «В Лудзе (город Латвии - прим. авт.) ждут российские войска». И г-жа Строде с укором вопрошает, что мол, «есть те, кто откровенно радуется происходящему». А почему? Вышеупомянутые «эксперты» рассуждали долго, но вывод – «глупые» люди в Латгалии:



«В их представлении, до недавних пор в Украине «все было плохо, русских там обижали»… А вот дальше цель экспертов – запугать, «вбить» в головы латгальцев, что «если русские придут, то латгальцы первые пострадают». Как? Иными словами, их первыми российская армия начнет убивать.





Далее, «эксперты» решили выдать желаемое за действительное, без мнения латгальцев, «30 лет они (латгальцы) слушали российскую пропаганду, и говорили, что Россия нас поддержит, а теперь как им перестать так думать?»



Позвольте, а у вас есть зафиксированные, например, на диктофоне, мнения латгальцев и их мысли? Почему «эксперты» считают, что сейчас латгальцы думают иначе? Получается, что только Латгалия 30 лет слушала «российскую пропаганду»? Насколько я знаю, и в столице (до нынешней ситуации на Украине) было достаточно российских каналов, которые смотрела почти вся Латвия. Понятно, виноваты опять латгальцы.



Дальше Иева Строде «сходила ва-банк»: «С другой стороны, мы видим (мы! - Прям Николай Второй, иначе не называют себя – прим. авт.) - нужны лидеры, которые говорят: «Господи! Что вы там творите! Это не премьер-министр Кариньш, не глава МИД Ринкевич, даже не мы с Романом Мельником, не будут слушать, но если ты местный, представитель Лудзенского самоуправления, какой-то местный лидер, то вот таких людей должно быть слышно, нужно, чтобы их голоса звучали в ответ: «Господи, таких же русских убивают! Вы что, хотите, чтобы ваших стариков и детей тоже?»





А г-н Мелькик вторит г-же Спроде: «30 лет ты жил и был «закодирован установкой» и не можешь выйти за рамки. И трудно человеку представить, что он сам себе лгал и недоговаривал. Оттого и существуют противоположные реакции».



Как латгальцев пытаются «обработать». Зачем?



Есть в Латвии мнения, что Россия может посетить Прибалтику. Действительно, есть. Вот только куце, жестоко и унизительно выступили эти «эксперты»: как же они «подсуетились» перед предстоящими выборами – и Ринкевич, увы, не тот, и премьер Кариньш, конечно, «в пролете»… Но меня возмущает хамское запугивание людей и откровенно жестокая «игра» на чувствах! Мол, придут русские и будут убивать ваших стариков и детей. Да как же так можно играть? Совсем очумела, мадам, которая о Латгалии, видимо, знает столько, сколько я о планах разведки Британии, уж простите за сравнение! Зачем считать латгальцев, сорри, дураками? А, может, стоит разобраться в ситуации с Латгалией?

Правительство страны 30 лет практически плевало на Латгалию: крошечное финансирование, например, с Курземе, где «правят» националы, и где шикарные дома политиков, земельные «угодья» президента Эгилса Левитса, родительский дом премьера Кришьяниса Кариньша (по мнению местных жителей Курземе), и тут многострадальная и самая бедная «часть Латвии» - Латгалия, где много домов заколочено, видимо, умерли, практически нет никакого производства, кроме парочки иностранных лесопилок, чтобы получить медицинскую помощь нужно отмотать «сто» верст, а скорая будет ехать часа два-три (если будет), где красота голубых озер просто заброшена, где люди не могут найти работу с более-менее приличной зарплатой и вынуждены сидеть на пособиях!



Разумеется, об этом «эксперты» умолчали! Зато, когда уже «страх» обуял, то выступили… Но как? С «наездом», укором… А, где вы были, когда плевали на Латгалию? Где, г-да хорошие? Так какого ляда вы нужны латгальцам теперь? Вы не решаете вопрос о «преступных плевках» на этот чудный край, а вы запугиваете!

Вопрос к латгальцам, которые продолжают смотреть российское ТВ и читать российские СМИ: «Вам нужны такие лидеры, как Спроде и Мельник?» Могу предположить ответ…



Я была недавно в Латгалии, гостила несколько дней… Беседовала с людьми, интересовалась мнением…



Я согласна с мнением лидера партии «Согласие» Янисом Урбановичем, который сказал, что у русскоязычных Латвии живет обида годами…



Да, такая обида живет у латгальцев, потому как плюнули, бросили… Далеко не секрет, что выживали эти замечательные люди за счет продуктов, одежды из Беларуси, России. И это тот факт, который есть!

«Не плюй в колодец…» А на Латгалию плюнули, давая ей «остатки». Так, что же вы хотите? Чтобы эти люди встали плечом к плечу за националов? Думаю, что не встанут! Большинство латгальцев не встанут, так правильно…



Подобные «эксперты», а также правительство Латвии не поняли одного – соседи с Востока им гораздо ближе, чем те, кто 30 лет «плевал» им в лицо и забывал о них… А еще характер латгальцев – терпеливый, молчаливый и очень упорный… Что решили, то так и сделают!



И тут дело не в ситуации на Украине… Тут дело в отношении правительства страны к своему народу. Кстати, я не слышала ни от одного латгальца, что они «рады» смертям, разрухе… Нет. Они испытали на себе много горя и радоваться чужой беде не будут!



Я - за мир!