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Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

, 15:21 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения
Фото: Татьяны Тимуки

Нет сомнений, что ситуация на Украине обострила внутренний национальный конфликт между нацменьшинствами и титульными. Пример тому – край голубых озер… Прекрасная Латгалия.

У меня всегда была особая любовь к Латгалии: мои предки выходцы из этого края, мой супруг – латгалец… Да, он себя именно так и называет – латгалец, как и большинство жителей этого края.

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

Честно говоря, правящие националы, большинство политиков, увы, «обходят стороной» Латгалию, так как не особо она им «по душе». Помню, когда разговаривала с одним титулованным историком, который сказал: «С Латгалией всегда были проблемы, она… иная, отдельная…» Почему? Такое отношение идет на генетическом и историческом уровне: то, часть земель Латгалии относилась к Беларуси, то к России… А сегодня Латгалия граничит и с Беларусью, и с Россией. Например, место, где вырос мой муж – городок Дагда, который находится всего в 50 км от границы с Россией. Более того, русскоязычный город Даугавпилс, Резекне и т.д. Всего в Латгалии 14 городов, а площадь – 14 542 км(2). Впечатляет, однако!

Намедни читаю латвийские СМИ: некая социолог Иева Строде и главный редактор одного латвийского еженедельника Роман Мельник, наперебой вещают, что «теперешние пророссийские настроения в Латгалии – плод кремлевской пропаганды». Вона как!

А далее, еще «краше»: конкретные обвинения латгальцев… Мол, 30 лет слушали российскую пропаганду, и ум «свихнулся»! А газета Ludzas zeme, которая выходит в приграничном краю Латвии, рядом с Псковским регионом, опубликовала статью – «В Лудзе (город Латвии - прим. авт.) ждут российские войска». И г-жа Строде с укором вопрошает, что мол, «есть те, кто откровенно радуется происходящему». А почему? Вышеупомянутые «эксперты» рассуждали долго, но вывод – «глупые» люди в Латгалии:

«В их представлении, до недавних пор в Украине «все было плохо, русских там обижали»… А вот дальше цель экспертов – запугать, «вбить» в головы латгальцев, что «если русские придут, то латгальцы первые пострадают». Как? Иными словами, их первыми российская армия начнет убивать.

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

Далее, «эксперты» решили выдать желаемое за действительное, без мнения латгальцев, «30 лет они (латгальцы) слушали российскую пропаганду, и говорили, что Россия нас поддержит, а теперь как им перестать так думать?»

Позвольте, а у вас есть зафиксированные, например, на диктофоне, мнения латгальцев и их мысли? Почему «эксперты» считают, что сейчас латгальцы думают иначе? Получается, что только Латгалия 30 лет слушала «российскую пропаганду»? Насколько я знаю, и в столице (до нынешней ситуации на Украине) было достаточно российских каналов, которые смотрела почти вся Латвия. Понятно, виноваты опять латгальцы.

Дальше Иева Строде «сходила ва-банк»: «С другой стороны, мы видим (мы! - Прям Николай Второй, иначе не называют себя – прим. авт.) - нужны лидеры, которые говорят: «Господи! Что вы там творите! Это не премьер-министр Кариньш, не глава МИД Ринкевич, даже не мы с Романом Мельником, не будут слушать, но если ты местный, представитель Лудзенского самоуправления, какой-то местный лидер, то вот таких людей должно быть слышно, нужно, чтобы их голоса звучали в ответ: «Господи, таких же русских убивают! Вы что, хотите, чтобы ваших стариков и детей тоже?»

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

А г-н Мелькик вторит г-же Спроде: «30 лет ты жил и был «закодирован установкой» и не можешь выйти за рамки. И трудно человеку представить, что он сам себе лгал и недоговаривал. Оттого и существуют противоположные реакции».

Как латгальцев пытаются «обработать». Зачем?

Есть в Латвии мнения, что Россия может посетить Прибалтику. Действительно, есть. Вот только куце, жестоко и унизительно выступили эти «эксперты»: как же они «подсуетились» перед предстоящими выборами – и Ринкевич, увы, не тот, и премьер Кариньш, конечно, «в пролете»… Но меня возмущает хамское запугивание людей и откровенно жестокая «игра» на чувствах! Мол, придут русские и будут убивать ваших стариков и детей. Да как же так можно играть? Совсем очумела, мадам, которая о Латгалии, видимо, знает столько, сколько я о планах разведки Британии, уж простите за сравнение! Зачем считать латгальцев, сорри, дураками? А, может, стоит разобраться в ситуации с Латгалией?

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

Правительство страны 30 лет практически плевало на Латгалию: крошечное финансирование, например, с Курземе, где «правят» националы, и где шикарные дома политиков, земельные «угодья» президента Эгилса Левитса, родительский дом премьера Кришьяниса Кариньша (по мнению местных жителей Курземе), и тут многострадальная и самая бедная «часть Латвии» - Латгалия, где много домов заколочено, видимо, умерли, практически нет никакого производства, кроме парочки иностранных лесопилок, чтобы получить медицинскую помощь нужно отмотать «сто» верст, а скорая будет ехать часа два-три (если будет), где красота голубых озер просто заброшена, где люди не могут найти работу с более-менее приличной зарплатой и вынуждены сидеть на пособиях!

Разумеется, об этом «эксперты» умолчали! Зато, когда уже «страх» обуял, то выступили… Но как? С «наездом», укором… А, где вы были, когда плевали на Латгалию? Где, г-да хорошие? Так какого ляда вы нужны латгальцам теперь? Вы не решаете вопрос о «преступных плевках» на этот чудный край, а вы запугиваете!

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

Вопрос к латгальцам, которые продолжают смотреть российское ТВ и читать российские СМИ: «Вам нужны такие лидеры, как Спроде и Мельник?» Могу предположить ответ…

Я была недавно в Латгалии, гостила несколько дней… Беседовала с людьми, интересовалась мнением…

Я согласна с мнением лидера партии «Согласие» Янисом Урбановичем, который сказал, что у русскоязычных Латвии живет обида годами…

Да, такая обида живет у латгальцев, потому как плюнули, бросили… Далеко не секрет, что выживали эти замечательные люди за счет продуктов, одежды из Беларуси, России. И это тот факт, который есть!

Латвийский социолог Иева Строде: В Латгалии пророссийские настроения

«Не плюй в колодец…» А на Латгалию плюнули, давая ей «остатки». Так, что же вы хотите? Чтобы эти люди встали плечом к плечу за националов? Думаю, что не встанут! Большинство латгальцев не встанут, так правильно…

Подобные «эксперты», а также правительство Латвии не поняли одного – соседи с Востока им гораздо ближе, чем те, кто 30 лет «плевал» им в лицо и забывал о них… А еще характер латгальцев – терпеливый, молчаливый и очень упорный… Что решили, то так и сделают!

И тут дело не в ситуации на Украине… Тут дело в отношении правительства страны к своему народу. Кстати, я не слышала ни от одного латгальца, что они «рады» смертям, разрухе… Нет. Они испытали на себе много горя и радоваться чужой беде не будут!

Я - за мир!

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