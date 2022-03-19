Психолог Разумова: россияне запасаются продуктами впрок из-за бессознательного обращения к «опыту предков»

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19 марта 2022, 12:42

тележка в супермаркете, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Психолог Елена Разумова в рамках разговора с представителями СМИ выразила мнение, что многие граждане начинают запасаться продуктами питания из-за "бессознательного обращения к опытам предков".

Елена Разумова подчеркнула, что сейчас многие люди бессознательно обращаются к опыту 1990-х, опыту бабушек и дедушек, которые пережили голод или военное время в 1940-е годы, поэтому реагируют на происходящее так, словно история может воспроизвестись один в один.

Психолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" обратила внимание на то, что некоторые граждане накручивают себя и передают это состояние окружающим. В случае, если хочется поддаться панике и побежать в магазин, следует включить логику и изменить свой способ реагирования.