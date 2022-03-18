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Песков: россиянам нет необходимости «бежать в магазин», чтобы закупать сахар и средства личной гигиены

, 13:07 Источник: ТАСС

Песков: россиянам нет необходимости «бежать в магазин», чтобы закупать сахар и средства личной гигиены
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 18 марта, заявил что гражданам страны нет необходимости "бежать в магазины" и делать запасы продуктов питания и средств личной гигиены.

Дмитрий Песков заявил, что понимает – некоторые россияне не могут "совладать со своими эмоциями".

Пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с журналистами, однако, заметил, что "если знать де-факто информацию", то становится ясно, что нет абсолютно никакой потребности "бежать в магазин" и скупать туалетную бумагу, сахар, гречку и прочие товары.

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