РБК сообщает об отказе ряда российских магазинов от промоакций и скидок на продукцию

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18 марта 2022, 10:00 Источник: РБК

супермаркет, Aleksander Polyakov/Global Look Press

С конца февраля некоторые поставщики ретейлера X5 Group приняли решение отказываться от промоакций, которые предусматривают скидки на товары. Об этом в пресс-службе компании сообщили РБК.

Согласно последней информации, большинство поставщиков не стали окончательно отказываться от скидок на продукцию, но предупредили торговые сети о намерении сделать "паузу", чтобы позже вернуться с обновленным промопланом.

Отмечается, что предоставление скидок для клиентов магазинов возможно исключительно после согласования с компанией-поставщиком.

Известно, что с отказом поставщиков от ряда утвержденных ранее скидок столкнулась сеть "Азбука вкуса". В сети "Верный" в свою очередь сообщили, что от промоакций, предусматривающих скидки на товары, отказались около трети поставщиков.