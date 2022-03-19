Впервые с 21 июня в России зафиксировали менее 500 смертей от коронавируса за сутки

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19 марта 2022, 11:17 Источник: ТАСС

ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

Впервые с 21 июня на территории Российской Федерации зарегистрировали менее пятисот смертей от коронавируса нового типа за сутки – 495. Об этом сообщили утром в субботу, 19 марта, в оперативном штабе.



За прошедшие 24 часа в России выявили 32 958 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в оперштабе, количество госпитализаций на территории страны за минувшие сутки составило 4 564 человек и снизилось по сравнению с предшествующими 24 часами на 17,2%. Увеличение числа госпитализаций было зарегистрировано в 24 субъектах РФ.