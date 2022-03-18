Космическое самбо на МКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-21» должен состояться 18 марта в 18.55 по московскому времени. К МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Командир основного экипажа Олег Артемьев является мастером спорта по самбо. Президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев попросил передать ему на МКС несколько комплектов экипировки самбо.
Планируется, что космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 30 сентября на спускаемом аппарате корабля «С.П. Королёв». Об этом сообщил командир экипажа во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и ЦПК.
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