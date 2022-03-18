Экономист Остапкович не поддержал предложение запретить работу компаний, которые до 1 мая не вернутся на рынок РФ

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18 марта 2022, 11:06

знак "стоп", pixabay.com

Глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил идею запретить работу компаний, которые до 1 мая не вернутся на рынок РФ.

Ранее депутат ГД Евгений Федоров выдвинул идею запретить иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, работу в стране на десять лет.

Георгий Остапкович в разговоре с RT подчеркнул, что все инициативы, которые связаны во время форс-мажорной экономики с запретами, всегда действуют негативно, поскольку может сложиться любая ситуация. "Зачем ставить такой барьер? А если они вернутся в июне?" – подчеркнул экономист.

Эксперт выразил мнение, что установление жестких сроков для компаний – это не совсем правильная мера. Остапкович предположил, что они могут вернуться на российский рынок более эффективными, но это может произойти в июне или июле.