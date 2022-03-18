Экономист Остапкович не поддержал предложение запретить работу компаний, которые до 1 мая не вернутся на рынок РФ

Глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил идею запретить работу компаний, которые до 1 мая не вернутся на рынок РФ.
Ранее депутат ГД Евгений Федоров выдвинул идею запретить иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, работу в стране на десять лет.
Георгий Остапкович в разговоре с RT подчеркнул, что все инициативы, которые связаны во время форс-мажорной экономики с запретами, всегда действуют негативно, поскольку может сложиться любая ситуация. "Зачем ставить такой барьер? А если они вернутся в июне?" – подчеркнул экономист.
Эксперт выразил мнение, что установление жестких сроков для компаний – это не совсем правильная мера. Остапкович предположил, что они могут вернуться на российский рынок более эффективными, но это может произойти в июне или июле.