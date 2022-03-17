Водохранилища Крыма заполнены на 90% водой

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17 марта 2022, 18:59

Водохранилище Крыма, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

С начала разблокировки Северо-Крымского канала идет поэтапное наполнение водой водохранилищ полуострова. Сегодня, 17 марта, глава республики Сергей Аксенов заявил, что они уже накопили 140 млн кубометров воды и заполнены на 90%, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В водохранилищах Крыма сегодня 140 млн кубометров воды, заполнены на 90%», — сказал он во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова приводит РИА Новости.

В аналогичный период прошлого года в водохранилищах было 36 млн кубометров воды, отметил он.

Российские военные полностью разблокировали Северо-Крымский канал на территории Украины, что позволило воде поступать по источнику на полуостров. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что сейчас канал наполнен до первой насосной станции крымской территории.