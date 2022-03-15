Северо-Крымский канал уже наполнился водой до первой насосной станции на полуострове

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2022, 17:17

Вода Крыма, Rosatom/ Globallookpress.com

Российские военные полностью разблокировали Северо-Крымский канал на территории Украины, что позволило воде поступать по источнику на полуостров. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что сейчас канал наполнен до первой насосной станции крымской территории.

Сейчас вода, которая поступает из Каховки (Херсонская область Украины – прим. ред.), днепровская вода, находится в Джанкое, на первой насосной станции. Эта вода будет подаваться в различные сети на территории Республики Крым», − значится в комментарии чиновника.

Ранее, 3 марта, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал у города Армянска начал пополняться водой после подрыва возведенной на Украине дамбы. По его словам, вода дошла на полуостров самотёком, шлюзы не открывались.