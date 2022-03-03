В Крым начала поступать вода из Днепра после взрыва дамбы на Украине

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3 марта 2022, 16:06 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал у города Армянска начал пополняться водой после подрыва возведенной на Украине дамбы. По его словам, вода дошла на полуостров самотёком, шлюзы не открывались.

«Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы (которая находилась в нескольких десятках километров от границы с Крымом). Эта вода дошла до Крыма.»,- рассказал он.

Крючков отметил, что шлюзы для подачи воды реки Днепр в Новой Каховке (Украина) не открывались. Советник уточнил, что работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются. Он добавил, что подача воды в Крым произойдет после их завершения.

Напомним, что 26 февраля российские военные взорвали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.