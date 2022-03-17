Екатерина Гордон: в список неугодных для выступлений в России артистов попали Гребенщиков и Галкин

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17 марта 2022, 13:06 Источник: Тeleprogramma.pro

Екатерина Гордон, фото: vk.com/katyagordon

Екатерина Гордон, руководитель адвокатской фирмы, показала список артистов, которые за их высказывания стали неугодны для выступлений и концертов в России. В список включены не только украинские звезды, которые в последний месяц словно с цепи сорвались и много говорят гадостей о нашей стране, где еще совсем недавно зарабатывали деньги.

В списке есть и российские селебрити - телеведущий и юморист Максим Галкин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, певец Валерий Меладзе. В списке уроженки Украины Вера Брежнева и Светлана Лобода, Настя Каменских и Алексей Потапенко, выступающие дуэтом, Макс Барских. Список неугодных артистов Гордон выложила в своем Telegram-канале.

Напомним, шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России. Алла Борисовна уточнила, что они не навсегда покинули страну, вернутся обязательно.