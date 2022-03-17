Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

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17 марта 2022, 11:39 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил комплекс мер по поддержке жилищного строительства и всей строительной отрасли.



«Стройка - важнейшее направление для экономики и социального развития города. Остановить ее просто, восстановить - гораздо сложнее. Более того, заказы строителей дают огромный мультипликативный эффект в экономике страны в целом. Поэтому вместе с правительством РФ мы сейчас разрабатываем комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли Москвы», - говорится в сообщении.



Мэр отметил, что в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят улучшить финансовое положение застройщиков.



«Текущие объемы Адресной инвестиционной программы будут полностью сохранены. А максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%. Тем самым подрядчики получат дополнительную подушку безопасности в условиях роста цен на стройматериалы. В случае необходимости будем оперативно пересматривать контракты, исходя из реальной стоимости материалов и работ», - сообщил Собянин.



Также на один год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства. Кроме того, застройщики получат беспроцентную отсрочку на шесть месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал 2022 года.



Помимо того, в случае строительства новых промышленных предприятий арендная плата за земельные участки будет снижена до 1 руб. в год.



«Многие застройщики пользуются рассрочками по внесению земельных платежей. Плата за предоставление рассрочки привязана к ключевой ставке ЦБ и сегодня составляет запредельные 20-23%. Мы снизим ее до приемлемого уровня 9,5%», - подчеркнул Собянин.



По его словам, также будут решаться вопросы со снижением стоимости банковских гарантий, которая сегодня стала непосильной для инвесторов.



«В частности, собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесен на шесть месяцев», - говорится в сообщении.



Также если застройщик добросовестно исполняет свои обязательства, то за незначительные нарушения сроков строительства с него не будет взиматься штраф.



«Импортозамещение. Сегодня многие строители активно ищут новых поставщиков. Чтобы упростить эту задачу, Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений», - добавил Собянин.



Он отметил, что вместе с правительством России ведется работа над расширением программы льготной ипотеки и новой программой субсидирования процентных ставок по кредитам строительных компаний.



По его словам, к сегодняшнему дню строительный комплекс подошел в неплохой форме.



«В Москве практически нет долгостроя, решено большинство вопросов с дольщиками проблемных жилых домов. По объемам строительства мы вышли на рекордные цифры, которых не было даже во времена массового строительства 50-70-х годов прошлого века. В 2021 году было введено почти 8 млн кв. м жилья. Плюс еще 8 млн кв. м дал сектор коммерческой недвижимости. Помимо этого, мы создали огромные заделы. Только по жилью выдано документации на 120 млн кв. м. Есть «новая» Москва, есть десятки реорганизуемых промзон, которые десятилетиями находились в заброшенном состоянии. Есть Адресная инвестиционная программа, по которой мы строим метро, дороги и соцкульбыт», - написал Собянин.



Он уверен, что в конечном счете строительный комплекс Москвы сможет адаптироваться к нынешним непростым условиям.



«Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке строителей - важнейшей отрасли, от которой зависит будущее Москвы», - подчеркнул мэр столицы.



