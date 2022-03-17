Москва продолжит внедрять инновационные сервисы на базе ИИ в столичное здравоохранение

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17 марта 2022, 11:25

Фото: mos.ru

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве продолжается развитие эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований.



«Уже два года сервисы на основе искусственного интеллекта помогают московским рентгенологам в работе. За это время они обработали почти 5 млн снимков. Сейчас искусственный интеллект выявляет заболевания по семи направлениям исследований. Мы продолжаем развивать эксперимент по компьютерному зрению - сейчас мы ведем работы еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений. Алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний», - рассказала Анастасия Ракова.



Она уточнила, что за два года в эксперименте приняли участие 50 сервисов искусственного интеллекта от 22 компаний-разработчиков из России и других стран.



Вице-мэр Москвы подчеркнула, что использование искусственного интеллекта, а также объединение диагностического оборудования в единую цифровую сеть, позволило сократить среднее время описания лучевого исследования в 18 раз: если в 2015 году процесс получения результата мог занимать более четырех-пяти дней суток, то сейчас в экстренных случаях на это уходит несколько минут. Все снимки при этом сохраняются в облачном хранилище.



