Нилов и Бибикова: размер индексации пенсий и социальных выплат будет зависеть от инфляции

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2022, 10:08 Источник: РИА Новости

Елена Бибикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг заявил, что размер индексации пенсий и социальных выплат будет зависеть от реальной инфляции.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова также сегодня сказала, что повышение пенсий и пособий может быть проведено, исходя из уровня инфляции. Она отметила, что у правительства есть механизмы для установления процента индексации.

Бибикова затруднилась сказать, на какой уровень может быть произведено повышение соцвыплат и пенсий, отметив, что нужна статистика, сейчас из разных регионов идет различная информация. Сенатор рассказала, что вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что повышение выплат должно быть исходя из уровня инфляции.

Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне пообещал, что правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не обидит пенсионеров в текущих условиях.

По мнению Нилова, нужно дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции, что позволит приступить к реализации вопроса об индексации пенсий.