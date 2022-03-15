Ярослав Нилов: Госдума проиндексирует пенсии после стабилизации ситуации в экономике и изучения реальной инфляции в России

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15 марта 2022, 15:20 Источник: РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал не дать в обиду пенсионеров. Глава Минфина, отвечая на вопрос о возможности повышения пенсий, сказал, что правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не обидит пенсионеров в текущих условиях.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в настоящее время замечен рост цен. Как отметил парламентарий, сейчас наблюдается активная инфляция, девальвация рубля, что снижает покупательскую способность. Есть товары, подорожавшие в два раза абсолютно необоснованно, но на них и спрос упал, и начинают потихоньку цены снижать.

Депутат Госдумы уверен, что вопрос об индексации пенсий в правительстве будет поднят, тема находится под пристальным вниманием всех, поскольку вопрос чувствительный.

По мнению парламентария, нужно дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции, что позволит приступить к реализации вопроса об индексации пенсий.

Нилов рассказал, что для проведения индексаций пенсий и социальных выплат необходимо изыскать дополнительные резервы. Он напомнил про имеющуюся подушку безопасности - Фонд национального благосостояния.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.