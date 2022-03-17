Милонов предлагает блогерше Инстасамке поработать дояркой

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17 марта 2022, 09:19

фото: pixabay.com

Из-за блокировки социальных сетей многие блогеры в России остались без доходов. О блогерах подумал Виталий Милонов - заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил трудоустраивать блогеров на предприятия сельскохозяйственного сектора.

В беседе с Агентством городских новостей "Москва" парламентарий предложил устроить "классическую блогершу - Инстасамку" на предприятия сельхозсектора дояркой. По его мнению, у девушек - блогерш "это получится очень хорошо".

"А молодых людей не мужского вида устраивать я, честно говоря, не знаю на что. Руки у них растут из их главного места в их теле", - думает Милонов.

Ранее СМИ сообщили, что глава города Тимашевска Краснодарского края Николай Панин предложил помощь в трудоустройстве блогерам, оставшимся без работы из-за блокировки соцсетей. Он призвал блогеров устроиться на вакантные места уборщиков, косарей, а также рабочими по благоустройству города.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал работу соцсети Instagram в России 14 марта после того, как компания Meta, куда входят соцсети Facebook и Instagram, разрешила публиковать антироссийские заявления и призывы к насилию.