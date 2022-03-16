Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания

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16 марта 2022, 11:29

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов для поддержки отечественных сетей быстрого питания.



«Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сфере быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы. Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года.



В пресс-службе ожидают, что новая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания на территории Москвы и, в частности, позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.



«Решение о выделении грантов на развитие сетей быстрого питания является частью пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления», - сообщила столичная пресс-служба.



