ПФР: за прошлый год число пенсионеров в России уменьшилось почти на 1 миллион

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16 марта 2022, 11:14 Источник: РБК

Пенсионерка, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

За последний год количество пенсионеров, состоящих на учете в ПФР, сократилось почти на миллион человек, следует из данных Пенсионного фонда РФ. Причинами этого стало повышение пенсионного возраста и пандемия COVID-19.

Как следует из данных ПФР, на 1 января 2022 года количество пенсионеров составило чуть более 42 млн, что на 970 тыс. человек меньше, чем было 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с начала 1990-х.

Сокращение числа пенсионеров в России началось с 2019 года, после того как стартовало повышение пенсионного возраста. В первый год реформы, по данным Росстата, количество пенсионеров уменьшилось на 319 тысяч — примерно такая цифра и прогнозировалась властями.

Однако с началом пандемии сокращение ускорилось. В следующем, 2020-м, ожидалось снижение числа пенсионеров на 317 тысяч человек, фактически оно составило 569 тысяч. По словам заведующего лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгения Якушева, это вызвано «эффектом коронавируса».

Всего же за три года пенсионной реформы, за время которых пенсионный возраст увеличился на полтора года, количество гражданских пенсионеров в России уменьшилось на 1,8 млн человек.