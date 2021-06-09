Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста было непростым, но необходимым

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9 июня 2021, 17:37 Источник: ТАСС

председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в среду, 9 июня, что решение о повышении пенсионного возраста в стране, принятое в 2018 году, являлось непростым, но оправданным.

Медведев подчеркнул, что решение было "крайне непростым", однако его необходимо было принять, чтобы в России появился постоянно действующий механизм повышения пенсий в дальнейшем, а также имелись гарантии устойчивости финансовой системы.

Председатель "Единой России" обратил внимание на то, что перед проведением пенсионной реформы был проанализирован международный опыт в данном вопросе. Дмитрий Медведев также заметил, что партия сделала немало для того, чтобы защитить россиян предпенсионного возраста.

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