Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста было непростым, но необходимым

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в среду, 9 июня, что решение о повышении пенсионного возраста в стране, принятое в 2018 году, являлось непростым, но оправданным.
Медведев подчеркнул, что решение было "крайне непростым", однако его необходимо было принять, чтобы в России появился постоянно действующий механизм повышения пенсий в дальнейшем, а также имелись гарантии устойчивости финансовой системы.
Председатель "Единой России" обратил внимание на то, что перед проведением пенсионной реформы был проанализирован международный опыт в данном вопросе. Дмитрий Медведев также заметил, что партия сделала немало для того, чтобы защитить россиян предпенсионного возраста.
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