Федерация профсоюзов обратилась к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

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8 июня 2021, 08:35

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к президенту Владимирцу Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

Шмаков отметил, что ФНПР озабочена «затяжкой» выполнения поручения главы государства. В письме, опубликованном на сайте организации, говорится, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу. Председатель ФНПР уточнил, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров .... ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации», - сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что в июне пенсионерам в некоторых регионах России изменят сроки выплат.

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