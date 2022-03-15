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Центр самбо в Лужниках откроют в середине 2022 года

, 22:59

Центр самбо в Лужниках откроют в середине 2022 года
Центр самбо Лужниках. Рендер: АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что Международный центр самбо и бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» откроется во втором квартале этого года.

«Сейчас готовность объекта составляет 80%. Ведется оснащение здания медиасистемами и электроникой», − сказал Андрей Бочкарёв.

Отмечается, что центр самбо и центр бокса будут объединены общим фасадом и разместятся симметрично друг другу. При этом потоки посетителей не будут пересекаться, центры будут функционировать независимо друг от друга. У каждого здания будет отдельная подземная парковка. Особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания.

В Международном центре самбо будут обустроены зал для соревнований с трибунами на 1,6 тыс. зрителей, тренировочный зал, бассейн, блок сауны и хамама, медико-восстановительный центр и другие спортивные залы.

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