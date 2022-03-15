В Даугавпилсе возник спор из-за замены городского флага украинским

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15 марта 2022, 16:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Даугавпилсе возник спор из-за вывешенного на местной музыкальной школе украинского флага.

Не все жители Даугавпилса испытали радость от того, что несколько дней назад был вывешен на здании музыкальной школы флаг Украины.

С одного флагштока сняли городской флаг, а на его месте развевался флаг Украины. Поступила информация в латвийские СМИ, что 14 марта украинский флаг был снят, но директор школы, экс-депутат от Латгальской партии Айвар Брок, сообщил, что флаг вновь на месте.

По этому поводу высказался мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш:

«С сожалением надо признать, что директор музыкальной школы публично сорвал флаг города и заменил его флагом Украины. Мы, как самоуправление нисколько не возражаем против того, чтобы таким образом выражалось отношение к событиям на Украине. Однако, для установки дополнительного флага возле здания школы нужен еще один флагшток, а директор не хочет его устанавливать», - заявил мэр Даугавпилса.

Глава города считает, что достоинство городского флага не должно быть ущемлено.