Латвия: в связи с днем латышских легионеров в стране будет пристальное внимание полиции

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15 марта 2022, 15:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

16 марта в Латвии – день памяти латышских легионеров СС. Министерство внутренних дел Латвии уже предупредило латвийцев, что будет пристально наблюдать за информационным пространством.

С предупреждением выступил госсекретарь МВД Латвии Димитрийс Трофимовс.

«Особо тщательным будет наблюдение за происходящим в информационном пространстве. Это предупреждение для тех, чьи действия или высказывания могут повлечь за собой уголовное наказание», - заявил представитель МВД.

Я так понимаю, что ничего против латышских легионеров СС сказать будет нельзя, а следует только «восхищаться» и «лизать» сапоги…

За общественным порядком будет следить Государственная полиция Латвии и, конечно, предотвращать потенциальные провокации. Какие? Об этом не сообщается.

Зато стало известно, что «Латвийскому антинацистскому комитету» не было разрешено провести в старой Риге мероприятия против оправдания преступлений Waffen SS.

Как насмешка от властей столицы прозвучала рекомендация, чтобы акт протеста был, например, возле памятника Освободителям Риги от нацизма.

Акценты расставлены в Латвии… Что дальше?