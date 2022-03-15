Депутат Госдумы Смолин предложил в рамках курса информатики учить старшеклассников различать в интернете правду от фейков

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15 марта 2022, 14:37 Источник: АГН "Москва"

школа, Aleksander Polyakov/globallook.com

Школа должна учить детей работать с информацией и отличать правду от фейков в интернете, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ).

По мнению депутата, которое он высказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва», делать это можно в рамках действующего курса информатики.

«Я считаю, что идея по поводу того, что нужно учить детей работать с информацией и в том числе отбирать достоверную, учитывать источники информации, - правильная идея, но делать это нужно в курсах информатики и, возможно, обществознания», - сказал Смолин.

Депутат считает, что из-за перегруженности школьников, нужно не вводить новые предметы, а менять содержание существующих, делая их более прикладными.