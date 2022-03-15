Магнитогорец Анатолий Ефименко: «Ситуация сложилась не вчера»

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15 марта 2022, 12:16 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Анатолий Ефименко, фото из личного архива

Заместитель председателя городской Общественной палаты считает правильным решение о проведении спецоперации на территории ДНР и ЛНР.

Анатолий Ефименко, зампредседателя Общественной палаты Магнитогорска поделился своим видением текущей геополитической ситуации. Его мнение опубликовано на сайте «Полит 74».

Общественник отметил, что ситуация сложилась не вчера. Дело в том, что территория России никому не дает покоя, поэтому страны НАТО настойчиво подходят к ее границам. Отстаивание своей Родины является самым правильным решением, считает Анатолий Ефименко.

Он добавил, что в тяжелые времена все должны сплачиваться.

«Сейчас фактически идет передел мира и все действия со стороны правительства были подготовкой к ситуации, которая происходит в настоящее время», – пояснил зампредседателя магнитогорской Общественной палаты.