Бастрыкин поручил возбудить дело из-за уголовного преследования Марии Захаровой в Украине

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15 марта 2022, 10:49 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Следственный комитет по поручению его главы Александра Бастрыкина возбудит дело из-за незаконного уголовного преследования в Украине официального представителя МИД России Марии Захаровой, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и главнокомандующего ВКС России Сергея Суровикина.

Накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении в отношении их уголовного дела. «Сейчас в этом деле у нас уже 65 подозреваемых чиновников и военных руководителей РФ», - сообщила она.

В сообщении СК говорится, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению комиета возбудить уголовное дело «в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»)».

Уголовные дела, возбужденные в Украине, СК назвал «вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, выполняющих свои обязанности и долг».

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заочных арестов в Украине Никиты Михалкова, Олега Газманова, Тины Канделаки и Николая Баскова.