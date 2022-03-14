В магазинах ЕС стали ограничивать продажу подсолнечного масла

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14 марта 2022, 22:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Совсем недавно Латвия пережила «апокалипсис» с пищевой солью! С полок продуктовых магазинов исчезла вся соль! Даже пансионаты, где находятся пожилые люди, стали просить у латвийцев «поделиться» с ними солью. Теперь проблема возникает с подсолнечным маслом.

Соль появилась в продуктовых магазинах Латвии: лично сама покупала кг за 1, 98 евро.

Теперь новый «слух», что возникнет проблема с подсолнечным маслом, мол, «закупайтесь» латвийцы.

Почему?

Потому как только на Украину приходится 35-45% рафинированного подсолнечного масла, используемого в Европе.

По оценкам европейских экспертов, подсолнечного масла для жителей ЕС хватит на 4-6 недель.

Впрочем, есть еще кокосовое, пальмовое и соевое… Но главное в том, что цены «ударят» по всему сектору.