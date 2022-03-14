В Латвии завели уголовное дело на группу единомышленников, которые поддерживали Владимира Путина

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14 марта 2022, 22:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии действовала группа единомышленников, которая поддерживала Владимира Владимировича Путина и ситуацию на Украине.

Группа единомышленников называла президента РФ Владимира Путина – «Дите света». Правоохранительные органы задержали группу единомышленников и возбудили два уголовных дела. Политика Латвии – помощь Украине и осуждение политики президента РФ.

Что стало известно латвийским СМИ?

Задержаны были четыре человека группы единомышленников. Когда возникла ситуация на Украине, то члены группы поддержали действия президента РФ Владимира Путина: молились о здравии, благополучии, а НАТО называли «Альянсом тьмы».

Надо отметить, что в данную группу входили десятки людей, а их мероприятия распространялись в интернете. Если точнее, то трансляции мероприятий группы имели аудиторию более 16 тысяч зрителей. Для небольшой Латвии - существенно.