В Латвии действовала группа единомышленников, которая поддерживала Владимира Владимировича Путина и ситуацию на Украине.
Группа единомышленников называла президента РФ Владимира Путина – «Дите света». Правоохранительные органы задержали группу единомышленников и возбудили два уголовных дела. Политика Латвии – помощь Украине и осуждение политики президента РФ.
Что стало известно латвийским СМИ?
Задержаны были четыре человека группы единомышленников. Когда возникла ситуация на Украине, то члены группы поддержали действия президента РФ Владимира Путина: молились о здравии, благополучии, а НАТО называли «Альянсом тьмы».
Надо отметить, что в данную группу входили десятки людей, а их мероприятия распространялись в интернете. Если точнее, то трансляции мероприятий группы имели аудиторию более 16 тысяч зрителей. Для небольшой Латвии - существенно.