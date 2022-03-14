Эксперт Катасонов рассказал, когда нужно снимать деньги

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14 марта 2022, 20:16

pixabay.com

Россияне, которые пережили много потрясений в связи с потерей финансов в 90-е, уже снимают свои деньги в банкоматах. Об этом сообщает «АБН».

Доктор экономических наук Валентин Катасонов убеждён, что граждане Российской Федерации массово будут снимать все свои деньги с банковских вкладов только тогда, когда к ним придёт осознание, что в стране снова началась гиперинфляция. Катасонов считает, что ситуация с повышением цен – наиболее травмирующее воспоминание для большого количества людей в стране.

В данной ситуации лучше уверить людей в том, что беспокоиться не о чем и что Центральный Банк Российской Федерации и Министерство финансов делают всё от них зависящее. Полной заморозки инфляции не стоит ожидать.