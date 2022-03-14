В России за сутки выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом

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14 марта 2022, 11:28

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 41 055 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что на территории Российской Федерации по состоянию на понедельник, 14 марта, количество госпитализаций за сутки составило 2 712 человек и снизилось по сравнению с предшествующими 24 часами на 15 процентов.

Согласно последним данным, в Москве за минувшие сутки выявили 957 новых случаев заражения COVID-19.