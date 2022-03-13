В КНР наблюдается необычайно резкий рост «ковидных» заражений

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13 марта 2022, 17:55 Александр Крохмаль, Журналист

Пока весь мир говорит о спецоперации на Украине и возможном вторжении на Тайвань, в самой Поднебесной стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация.

Коронавирус снова даёт о себе знать. А ведь ещё совсем недавно КНР праздновала свою громогласную победу над «ковидом». Во всяком случае, так заявляли в правительстве Си Цзиньпина. Точные данные о коронавирусном заражении всегда вызывали сомнения. Власти Пекина так и не допустили до исследований экспертов из ВОЗ, которые хотели проверить Уханьскую лабораторию вирусов. Соответственно, и происхождение «ковида» остаётся под вопросом. Но очевидно, что эпидемия из страны полностью не ушла. Ведь с начала марта было заявлено о новых приростах. 12 марта ситуация ухудшилась. Выявили почти 2000 заражений за день. Но и это не стало пределом.

В национальной комиссии здравоохранения КНР сообщают, что за прошедшие сутки было зафиксировано 3393 новых случаев. Это наибольший дневной прирост с февраля 2020 года. Вспышки заболеваемости были отмечены в 10 крупных провинциях государства. В Шанхае из-за этого закрыли школы и многие учреждения. На северо-востоке республики заблокированы города. Правда неясно, сколько именно заражений в Китае - на самом деле. Руководство Си Цзиньпина во главе с самим генсеком всегда было склонно занижать статистику. Похоже, что КНР столкнулось с «возвращением 2020-го». Но как сейчас они будут справляться с ситуацией – пока что неизвестно.