Силуанов пообещал в условиях санкций «не дать в обиду» пенсионеров

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13 марта 2022, 15:21 Источник: ТАСС

Антон Силуанов, TASS Host Photo Agency/globallook.com

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что в условиях масштабных санкции в отношении России, введенных в связи со спецоперацией в Украине, государство будет внимательно следить за тем, чтобы доходы пенсионеров сохранились.

«Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Глава Минфина также отметил, что в бюджете достаточно денег для производства жизненно необходимых товаров.

По мнению Силуанова, санкции, введенные Западном, противоречат всем законам мирового рынка и рикошетом ударят по тем странам, кто их ввел.