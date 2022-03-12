Антон Силуанов заявил, что санкции Запада рикошетом ударят по тем странам, которые их ввели

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12 марта 2022, 22:53 Источник: Коммерсантъ

Антон Силуанов, Federation Council of Russia/globallook.com

Министр финансов Антон Силуанов считает, что масштабные санкции, введенные Западом в отношении России из-за ее спецоперации в Украине, нарушают все рыночные принципы и больно ударят по тем странам, которые их ввели.

По мнению министра, ограничения такой крупной экономики, как российская, почувствуют во всем мире.

«Ограничения касаются всей мировой торговли. В конечном счете, вернутся эти ограничения в те страны, которые их вводили, рикошетом будут бить»,— сказал Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, рестрикции, введенные в отношении России, нарушают все рыночные принципы, которые проповедует Запад.

В субботу после телефонного разговора Путина, Макрона и Шольца, Елисейский дворец анонсировал новые европейские санкции против РФ.