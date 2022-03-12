Представитель Госдепа Прайс сообщил о введении санкций против 12 депутатов Госдумы и супруги и детей Пескова

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12 марта 2022, 07:19 Источник: РИА Новости

Татьяна Навка, фото: vk.com/tatiana_navka

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против 12 членов Госдумы РФ, против олимпийской чемпионки Татьяны Навки - супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его взрослых детей. О введении санкций заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По уточнению Прайса, санкции вводятся против 12 российских парламентариев, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса Дениса Пушилина и Леонида Пасечника и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. 24 февраля Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Татьяна Навка - чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Олимпиады-2006, супруга Дмитрий Пескова.

Татьяна Навка считает, что решение международных спортивных организаций не допустить россиян на Паралимпиаду в Пекине можно назвать только провалом и позором принципов спорта.