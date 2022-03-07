Навка после возвращения паралимпийцев в Россию: сильнейшим не дали показать себя, забыв, что спорт вне политики

Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из сборных России и Белоруссии с Паралимпиады-2022 в Пекине. 6 марта российский паралимпийцы вернулись домой.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка знает, что такое для спортсмена такие соревнования как Олимпиада. Сейчас старания наших паралимпийцев, которые восемь лет готовились к Играм, просто свели к нулю.
Навка считает, что решение международных спортивных организаций не допустить россиян на Олимпиаду, можно назвать только провалом и позором принципов спорта.
"Наши спортсмены паралимпийцы — одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые 8 лет ждали участия в этих играх!" - написала спортсменка в соцсети. "Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что спорт вне политики!" — возмутилась Татьяна Навка в личном блоге.
Фигуристка сказала, что ей безумно жаль спортсменов с чисто человеческой точки зрения, поскольку это ужасно несправедливо. Чемпионка Олимпиады-2006 в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым убеждена, что ребята смогут все преодолеть и доказать миру, что они великие спортсмены.