YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансируются государством

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11 марта 2022, 21:16 Источник: ТАСС

YouTube, pixabay.com

Видеохостинг YouTube, которым владеет американская компания Google, в пятницу, 11 марта, объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, получающих финансирование от государства.

В YouTube сообщили сегодня, что системам платформы потребуется некоторое время, чтобы в полной мере осуществить блокировку вышеуказанных российских средств массовой информации.

Кроме того, подчеркивается, что видеохостинг к настоящему моменту приостановил все способы монетизации на своей платформе на территории России.