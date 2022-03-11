В Роскомнадзоре сообщили, что завершение блокировки Instagram произойдет 14 марта

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11 марта 2022, 20:24 Источник: Роскомнадзор

Instagram, pixabay.com

Вечером в пятницу, 11 марта, стало известно, что Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки социальной сети Instagram в понедельник, 14 марта. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что активным пользователям Instagram понадобится время для переноса своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также для уведомления своих контактов и подписчиков, вследствие чего было решено предоставить людям дополнительные 48 часов переходного периода.

Ранее ведомство сообщило, что в вышеуказанной соцсети распространяются информационные материалы, которые содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в частности, военных.